Sampdoria, Pirlo: 'Finalmente avevo i cambi. Adesso...'

Vittoria importantissima per la Sampdoria e per Andrea Pirlo quella di ieri con l'Ascoli. L'allenatore doriano, dopo un brutto primo tempo e un inizio di ripresa difficoltoso, è riuscito a cambiare l'inerzia della gara grazie ai cambi finalmente tornati parzialmente a disposizione. Proprio dai cambi è partito il mister per analizzare il match: "Lo diciamo da inizio stagione che ne abbiamo avuto pochi. Abbiamo un gruppo forte se siamo tutti, oggi lo abbiamo dimostrato. Mettendo energie fresche si ribaltano le partite".



"E' stata una vittoria importantissima per lo spirito, morale e autostima dopo quella di Piacenza davanti a pubblico straordinario e con la prima di Manfredi da presidente" prosegue. "Queste sono partite che vanno affrontate con coltello tra i denti. Partita sporca da giocare come abbiamo fatto nella ripresa. Manfredi? La squadra è serena ci ha dato compattezza. Abbiamo una società forte che ci da appoggio".



A Pirlo è piaciuto l'approccio della squadra: "Se ho giocatori bravi li metto dentro, in altre partite avevo giovani alle prime esperienze e non hanno capacità di approccio alla partita. In estate ci eravamo adattati con alcuni tipi di giocatori. De Luca ha tutto per fare il centravanti ha caratura fisica. ha dovuto adattarsi al suo fisico dopo un anno di inattività. Sta facendo bene. Giocare davanti al pubblico è uno spettacolo perchè ci ha spinto verso il risultato. Ora non bisogna mollare in quanto la strada è ancora nulla. Dobbiamo pensare alla prossima partita".



Pirlo ha poi analizzato i singoli, a partire dalla sostituzione con Darboe: "Cambio tattico per essere più offensivo per cercare di dare parità numerica con la loro difesa. Kasami ha bisogno di stare bene allenarsi, ma può fare ancora di più. Tensione? Ce ne era troppa perchè sapevamo che era una partita fondamentale, ma subito ci siamo bloccati. A fine primo tempo abbiamo migliorato atteggiamento. Vediamo se Murru e Benedetti possano rientrare in gruppo. L’importante è che adesso non ci siano altri acciacchi. Ho messo Borini ed Esposito perchè sono giocatori che hanno personalità".



Pirlo però mantiene i piedi per terra: "Non è cambiato nulla perchè dietro e davanti hanno fatto punti. Dobbiamo guardare non troppo in là e dobbiamo dare continuità. Siamo solo all’inizio e bisogna andare ancora più forte"