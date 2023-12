E' stato un Andrea Pirlo particolarmente arrabbiato e deluso quello che ieri ha organizzato la ripresa degli allenamenti della Sampdoria al Mugnaini dopo il k.o. di Brescia. Il tecnico viene descritto come furibondo, mai così arrabbiato nella sua esperienza genovese. Secondo Il Secolo XIX Pirlo ha redarguito la squadra: "Presuntuosi... non siamo ancora una squadra di Serie B... dobbiamo vivere con la paura, basta poco per tornare indietro in classifica... " è il virgolettato riporto dal quotidiano. Poi ha iniziato un giro di colloqui con tutte le componenti del gruppo doriano.



Prima di tutto Pirlo ha visto Manfredi, che ha chiesto informazioni e spiegazioni sulla partita e sulla settimana di allenamento. Insieme all'allenatore presente anche Andrea Mancini. Poi l'ex centrocampista ha parlato con gli staff delle varie areee, tecnica, performance, medica. Cruciale anche il faccia a faccia con l'area performance e medica, con il responsabile della performance Marco Cesarini e dell'area fisioterapica Giorgio Gasparini. Piatto forte, i tanti infortuni.