Giornata di conferenza stampa per mister, in vista della partita che laaffronterà contro la Reggiana per il campionato di Serie B: "Il nostro obiettivo è sempre giocare per vincere, imponendo le nostre idee. Domani serviranno determinazione e aggressività. Incontriamo una squadra che ha fame di punti" ha detto il tecnico. ", abbiamo fatto una bella prova contro il Lecco, ma non dobbiamo cadere nell’errore di adagiarci sulla partita vinta ma perseguire la continuità perché è quello che di cui la squadra ha bisogno per prendere sicurezza e andare avanti con il nostro percorso. Concentriamoci per dare continuità ai risultati"."Guardiamo partita per partita. Inutile pensare alle prossime. Noi giochiamo per vincere e imporre il nostro gioco. Domani sarà una partita difficile perché la Reggiana è nella nostra situazione. Dovremo giocare conperché anche loro vogliono fare punti come noi. In base alla partita di domani faremo altri ragionamenti. Tanti diffidati? Non dobbiamo avere paura di farci ammonire, dobbiamo giocare tranquilli. Ho tutta la difesa diffidata, ma non è un problema. La partita è sempre più importante di tutto il resto".L'allenatore ritroverà Nesta, tecnico degli avversari: "Con Nesta è, sarà un po’ strano vederci vicini ma con obiettivi diversi. Abbiamo sempre lottato per le stesse maglie. La Sampdoria viene però prima di tutto. Ognuno penserà al bene della propria squadra".Pirlo ha poi commentato i singoli: "ha giocato molto bene, ha interpretato bene sia la fase difensiva che offensiva. Quello che gli abbiamo chiesto ha fatto bene e potremmo riprovarlo.? Finisce il calvari. Ora sta recuperando la forma fisica. A partita in corso potrebbe tornarci utile, ma non dall’inizio. È un centrocampista bravo tecnicamente a buttarsi negli spazi, abbiamo pagato la sua assenza. Ma ora siamo contenti.sta bene. Ora abbiamo qualche scelta in più da poter valutare".Chiosa su Pedrola: "Non ha avuto nessuna ricaduta però il giocatore voleva essere più tranquillo, al 100% di poter rietrare in gruppo e giocare.Tra qualche settimana tornerà. Non abbiamo fretta di farlo tornare e rischiare di perderlo. È tutto concordato con il Barcellona. Abbiamo preferito staccasse un po’ la testa e andasse a lavorare con un altro equipe».