Il tecnico Andrea Pirlo è abbastanza sconsolato in merito alla situazione della Sampdoria. L'allenatore blucerchiato, a forte rischio dopo la sconfitta con il Catanzaro, ha esaminato in questi termini la partita persa ieri dai doriani: "È difficile venire a commentare dopo ogni partita questo tipo di sconfitte. Eravamo riusciti a andare in vantaggio e poi sono riusciti a pareggiare con un’indecisione difensiva. Non siamo qui a cercare alibi, sappiamo che il momento è questo e che paghiamo al minimo errore. Dobbiamo ancora stare più concentrati e uscire tutti insieme da questa situazione" ha detto ai medi ufficiali del club.



"E' mancata lucidità, bisogna essere più cattivi perché quando si va in vantaggio bisogna morire per non subire un gol. In questo momento sentiamo poco il pericolo, dobbiamo essere più affamati, con il sangue agli occhi che è una cosa che non si compra ma che deve venire da dentro" prosegue Pirlo. "La voglia c’è stata, abbiamo avuto occasioni ma nel calcio vince chi fa gol. Noi non siamo riusciti a farlo mentre il Catanzaro alla minima occasione è riuscito. Questa è la situazione e dobbiamo insieme cercare di uscirne".



E adesso? "Dobbiamo essere positivi, non farci prendere dalla paura che si vede e si sente quando giochiamo. Dobbiamo essere più bravi a portare le cose dalla nostra parte quando ci sono eventi favorevoli. Siamo fragili e riusciamo poi a non vincere queste partite".