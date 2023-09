Il campionato, per la Sampdoria, non è certo iniziato con i migliori auspici. Alle difficoltà sul terreno di gioco infatti vanno sommati anche i tanti problemi fisici che hanno martoriato la rosa di Andrea Pirlo. Il tecnico spera di avere a piena disposizione per la trasferta di Parma tre giocatori molto importanti, ossia Fabio Depaoli, Sebastiano Esposito e Manuel De Luca.



Depaoli sta giocando da inizio campionato con una sublussazione alla spalla, esponendosi anche a qualche rischio perché spesso gli è capitato di cadere sopra all'articolazione infortunata. Per il momento, il giocatore ha dato disponibilità a scendere in campo, anche perché un'operazione lo fermerebbe a lungo. Esposito invece sarebbe importante per dare a Pirlo opzioni là davanti, ma è alle prese con il fastidio muscolare che avverte sin da prima del suo arrivo a Genova. De Luca invece ha problemi al solito ginocchio, quello operato un anno fa: tra oggi, domani e sabato il responsabile dell'area medica Cesarini dovrà dare un suo responso al tecnico blucerchiato.