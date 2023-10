La Sampdoria è chiamata in questo weekend a dare risposte sul campo dell'Ascoli per rialzarsi dalla penultima posizione in campionato. Nella conferenza stampa prepartita, Andrea Pirlo, tecnico dei blucerchiati, ha affrontato il tema Facundo Gonzalez, difensore arrivato in prestito dalla Juventus, del quale aveva parlato anche l'agente nei giorni scorsi, lamentando uno scarso minutaggio. Queste le sue parole:



"Fortunatamente non ho letto le dichiarazioni del procuratore. E' un ragazzo giovane come lo è Ghilardi. Ghilardi ha avuto possibilità di giocare, ha fatto la prima partita da subentrato e poi si è conquistato il posto dopo l'infortunio di Ferrari. Capiterà anche a Facundo. Sta lavorando bene, arriva da un campionato diverso, da un calcio diverso. Pian piano che andranno avanti le partite, acquisirà maggiore esperienza ed arriverà il momento anche per lui di scendere in campo".