L'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo dovrà fare i conti, ancora una volta, con l'emergenza che sta martoriando la squadra blucerchiata a livello di infortuni. Con il Lecco sabato saranno indisponibili, oltre a Ferrari e Borini, anche Vieira, Pedrola, Benedetti, Malagrida e Barreca, oltre a Depaoli squalificato e forse a Kasami (non al meglio).



L'unico recupero sarà in difesa, dove il tecnico ritroverà Murru, e il rientro del capitano potrebbe portare ad un cambio di modulo. Secondo Il Secolo XIX Pirlo starebbe valutando anche la difesa a 3, con Murru insieme a Ghilardi e Facundo Gonzalez. Ciò consentirebbe di schierare due uomini in mediana (Yepes e uno tra Girelli e Askildsen) con Esposito e Verre alle spalle di De Luca.