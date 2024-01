Sampdoria, Pirlo vuole un difensore del Milan: telefonata per convincerlo

In cima alla lista dei desideri dellaper questa sessione invernale di calciomercato c'è chiaramente un difensore centrale. Il club ha appena chiuso Piccini, ma i tanti infortuni che hanno martoriato il club accorciando la rosa a disposizione di Andrea Pirlo necessitano una soluzione. Per questo motivo il ds Andrea Mancini è tornato su un suo pallino, Marcodel. L'interesse del figlio di Roberto per il calciatore argentino è di lunga data: già in estate lo aveva seguito, alla fine l'avevano spuntata i rossoneri che però ora vorrebbero mandare il ragazzo a giocare per fare esperienza, e il Doria si sarebbe nuovamente attivato.Il problema è che sino ad oggi Pellegrino hatutte le soluzioni in Serie B. Il calciatore sembrava più intenzionato a prendere eventualmente in considerazione la Seconda divisione spagnola, ma il Racing Santander (squadra accostata al ragazzo) non ha ancora formulato un'offerta. In Italia piace anche al, che però avrebbe anche un altro obiettivo in pole. In tutto questo sta cercando di inserirsi la Samp, che offre a Pellegrino spazio e minuti.Tra l'altro per convincere Pellegrino sarebbe sceso in campo direttamente anche il tecnico Andrea Pirlo. A raccontare il retroscena è Il Secolo XIX, che rivela come l'allenatore doriano abbia. I blucerchiati restano in corsa, dunque, nonostante manchino meno di due giorni alla chiusura del mercato.