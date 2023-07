Sono giorni decisivi per il passaggio di Fabio Maistro alla Sampdoria. Il centrocampista classe 1998 in forza alla Spal è vicino al trasferimento in blucerchiato. Nella giornata di venerdì è previsto il rientro in città del presidente Andrea Radrizzani, che continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo. In programma un incontro con Walter Lopez, ex difensore e agente del giocatore, per definire i dettagli dell’accordo e arrivare alla fumata bianca.