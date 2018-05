Il calciomercato deve ancora cominciare, laè ancora alle prese con il nodo allenatore, ma già iniziano ad impazzare i primi nomi e le prime piste per la campagna acquisti blucerchiata. Ieri ad esempio si è diffusa la voce di un interessamento doriano per Quincy Promes attaccante olandese classe 1992 di proprietà delloSi tratta ovviamente di un calciatore molto interessante: in Russia ha segnato 21 gol nell'arco dell'intera stagione tra campionato e coppe, e ha realizzato ben 10 assist. Numeri davvero molto importanti, che certificano quanto sia stato pesante l'apporto di Promes nella stagione della squadra moscovita. L'idea che conduce all'ex Twente però sembra estremamente complicata. Nonostante il contratto non lunghissimo, lo Spartak lo valuta molto, oltre iLa Samp potrebbe fare leva sui procuratori di Promes - gli stessi a cui si è affidato Djuricic, e che lo hanno piazzato al Benevento - ma anche lo stipendio è decisamente fuori portata per le casse della società blucerchiata. L'attaccante guadagna circaa stagione, cifra che supera ampiamente il budget di Corte Lambruschini.