L’obiettivo della Sampdoria, in vista del prossimo calciomercato, è piuttosto chiaro. Il club blucerchiato punta a realizzare una cifra vicina ai 50 milioni dal calciomercato, per ottenere tra i 27 e i 28 milioni di euro di plusvalenze. L’obiettivo posto da Ferrero, tenuto conto anche della crisi, pare difficilmente realizzabile, anche perché in seno al club doriano manca pure l’elemento alla Torreira o alla Schick, in grado di realizzare da solo gran parte della cifra.



Secondo Il Secolo XIX, l’unico calciatore che potrebbe avvicinarsi ai due citati è Mikkel Damsgaard, comunque pagato parecchio dalla Samp (attorno ai 7 milioni). Per tutti gli altri invece sembra difficile pensare di ottenere una quotazione troppo elevata. La Samp, scrive il quotidiano, molto probabilmente punterà sulla quantità più che sulla qualità delle cessioni.