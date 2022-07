Tra oggi e domani, Marko Pjaca diventerà ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Il calciatore arriverà dalla Juventus, dove era un esubero, e indosserà finalmente la maglia blucerchiata, dopo anni di inseguimento da parte del club genovese.



Nel frattempo, trapelano anche i dettagli della trattativa tra i bianconeri e Corte Lambruschini. L'operazione, infatti, ha una formula piuttosto 'creativa'. Pjaca era in scadenza con la Vecchia Signora e la Samp, a causa della sua situazione societaria legata alla cessione, non può acquistare giocatori in prestito con obbligo di riscatto a breve termine e cifre elevate. Così, per evitare una minusvalenza ai bianconeri e concludere ugualmente l'affare, l'intesa è stata trovata in un modo particolare, racconta Il Secolo XIX.



Pjaca ha infatti rinnovato di un anno il suo contratto con la Juventus, portando al scadenza dal 2023 al 2024. A quel punto, da Torino hanno avuto la possibilità di girare il giocatore in prestito biennale alla Samp, con obbligo di riscatto a giugno 2024 fissato a 200mila euro...'simbolici'. A quel punto, il croato avrà ancora un anno di contratto con il Doria. Gli ultimi dettagli andranno limati in queste ore, così da avere Pjaca a Ponte di Legno oggi o, al massimo, domani.