La vicenda Marko Pjaca, in casa Sampdoria, si arricchisce di nuovi retroscena e indiscrezioni. Ad esempio, adesso emerge la posizione piuttosto contraddittoria del croato. A spingerlo verso Genova sarebbe in particolare il suo agente, Lucci, che starebbe tentando di convincerlo ad accettare la destinazione doriana.



A fare da contraltare, però, c’è la volontà del fantasista di proprietà della Juventus. Pjaca secondo Il Secolo XIX si sarebbe risentito con i bianconeri, ritenendo di non essere stato trattato adeguatamente, e avrebbe espresso la sua preferenza piuttosto netta per una destinazione estera. La Samp dal canto suo si aspetta una risposta da Pjaca entro domenica, avendo fissato quella come data di ultimatum.