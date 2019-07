Matteo Politano è in uscita dall'Inter. L'esterno classe 1993 risulta di difficile collocazione tattica nel 3-5-2 di mister Antonio Conte, mentre potrebbe inserirsi alla perfezione nel 4-3-3 del suo mentore Eusebio Di Francesco. Proprio la presenza alla Sampdoria del tecnico, che lo ha allenato per due stagioni a Sassuolo, potrebbe rivelarsi fondamentale nella scelta del suo futuro. Quello che è certo è che il gradimento della Samp per il calciatore è reale.



Negli ultimi giorni sarebbero stati anche avviati i primi contatti tra le società. La richiesta dell'Inter è di circa 20 milioni, cioè almeno la cifra che i nerazzurri hanno recentemente versato al Sassuolo per il riscatto. La Samp invece vorrebbe pagare un po' meno l'attaccante scuola Roma. Politano potrebbe rivelarsi un'ottima occasione 'last minute', da sfruttare sul finire del mercato. L'affare sarebbe possibile a determinate condizioni, magari sulla base di un prestito - anche oneroso - con diritto o più probabilmente obbligo di riscatto, accordandosi già sulla cifra da versare all'Inter.



Cruciale sarà, come sempre succede in simili operazioni, la volontà del calciatore. E la Sampdoria spera che la presenza di Di Francesco a Genova possa rivelarsi importante per convincere Politano. Il nodo ingaggio sembra un problema relativo: il giocatore ad oggi guadagna una cifra di poco superiore agli 1,5 milioni di euro a stagione, ed è uno stipendio alla portata delle casse di Corte Lambruschini.