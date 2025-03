Sampdoria, possibile il ritorno di Lanna: contatti con Manfredi

Getty Images

I tifosi dellasono rimasti molto legati a Marco. L'ex presidente blucerchiato, eroe dello scudetto, aveva assunto la guida del club nel momento più delicato della storia della società genovese. Lanna ha traghettato la Samp attraverso le fasi critiche, con il rischio fallimento dietro l'angolo e una retrocessione sul campo in Serie B, fino ad assicurare la salvezza del Doria. I tifosi non dimenticheranno tanto facilmente la sua figura, capace di infondere tranquillità e serietà. In molti vorrebbero rivederlo all'interno del club, e questa ipotesi potrebbe diventare concreta grazie alla Fondazione Samp.

Lanna aveva presentato le sueun anno e un mese fa, il 7 febbraio 2024, dopo 772 giorni da presidente blucerchiato. L'intesa con Manfredi non è mai scattata, anche se il comunicato pubblicato l'8 febbraio aveva lasciato una porta aperta per un possibile ritorno in blucerchiato. Adesso il ritorno di Lanna potrebbe diventare realtà nel 2025. Stando a Il Secolo XIX, infatti, ci sarebbero. Il primo risalirebbe a inizio 2025, il secondo invece a febbraio. Al momento non ci sarebbero state offerte concrete, ma solo un sondaggio per capire l'eventuale disponibilità di Lanna a riprendere la collaborazione.

In quali termini? Un possibile progetto potrebbe essere la creazione di unablucerchiata. Questo è un vecchio pallino di Lanna, che ne aveva parlato nell'agosto del 2022: "Vorrei creare la Fondazione Sampdoria, una cassaforte dei valori che ho apprezzato nei miei anni doriani dal 1978 al 2002 e che aiuterà chi fa parte della famiglia blucerchiata". Attualmente non ci sarebbe nulla di particolarmente concreto, ma si tratterebbe di un'idea che Lanna ha a cuore e di cui si è parlato con Manfredi per capire se esistono i margini per lavorare ancora insieme per il bene della Samp.