Non solo buone notizie, nel post partita di Sampdoria-Napoli, ma anche qualche piccola apprensione per le condizioni di alcuni giocatori blucerchiati. Il mister doriano Marco Giampaolo infatti è stato costretto a due cambi forzati a gara in corso, a causa degli infortuni occorsi a Riccardo Saponara e a Nicola Murru.



Al 36' del primo tempo il trequartista italiano si è fermato. L'ex Fiorentina, sino a quel momento uno dei migliori in campo, ha iniziato a toccarsi la coscia, ed è stato costretto a chiedere a mister Giampaolo di essere sostituito. Nei prossimi giorni Saponara verrà sottoposto ad esami, il sospetto è che possa trattarsi di uno stiramento, tutto da valutare per entità e ampiezza. Problemi anche per Murru, che attorno all'ora di gioco ha iniziato a lamentare un fastidio al ginocchio. Anche lui sarà osservato con attenzione dallo staff sanitario blucerchiato.