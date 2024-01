Sampdoria, possibili movimenti di mercato per Giordano, sondaggi per La Gumina

La Sampdoria deve necessariamente perfezionare alcune cessioni, in modo tale da poter poi intervenire in entrata. Il primo ad uscire sarà il giovane Lorenzo Malagrida, classe 2003 che ha debuttato lo scorso anno in Serie A. Andrà in prestito al Rimini, in Serie C. Questo però non sarà l'unico movimento per la Samp.



Secondo Il Secolo XIX ad esempio sarebbero arrivati alcuni sondaggi per La Gumina. Verre piace alla Cremonese mentre per uno dei protagonisti della stagione, Simone Giordano, potrebbe spuntare qualcosa negli ultimi giorni di mercato.