Quella odierna potrebbe essere la giornata decisiva per la cessione di Dennis Praet al Leicester. Dopo la notizia di ieri dell'offerta presentata dal club inglese alla Sampdoria infatti trapelano altri dettagli in merito alla trattativa per il passaggio del belga alle Foxes.



La proposta del Leicester è di 20 milioni di euro cash, 5 in meno rispetto a quanto richiesto dalla Samp. Le ultime fasi della negoziazione ruoteranno quindi proprio attorno a questi 5 milioni, che il Doria vorrebbe almeno parzialmente coperti da bonus. Il problema principale, per tutte le parti in causa, è rappresentato dal tempo. Il Leicester deve affrettarsi, perchè ha necessità di consegnare un rinforzo a centrocampo a Brendan Rodgers ed è ben conscio della chiusura ormai imminente del mercato. Il tempo però stringe anche per la Samp. la società delle Midlands è infatti rimasta l'unica pretendente insieme al Milan. Se la trattativa non dovesse concretizzarsi prima della chiusura del mercato inglese, i rossoneri resterebbero l'unica società in corsa e potrebbero proporre una cifra inferiore a quella pagata dal Leicester, e soprattutto con una formula differente (magari un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto).



Quest'ultimo è uno scenario che la Samp vuole evitare in ogni modo. Anche per questo motivo oggi dovrebbe svolgersi l'ultimo incontro con protagonisti il Doria, l'entourage di Praet e gli emissari del Leicester: si tratterà del summit definitivo, utile per arrivare alla definitiva fumata bianca e confezionare il passaggio dell'ex Anderlecht in Premier.