Nel centrocampo in grande difficoltà visto dominca sera alla Dacia Arena per Udinese-Sampdoria mancava anche uno dei componenti più importanti della rosa blucerchiata. Parliamo ovviamente di Dennis Praet, infortunatosi qualche giorno fa e ancora al lavoro con i fisioterapisti blucerchiati per recuperare la condizione fisica ideale.



Il centrocampista belga aveva messo nel mirino la partita con il Napoli, ma difficilmente i tempi di recupero per un infortunio come quello patito dall'ex Anderlecht - interessamento del legamento collaterale del ginocchio sinistro - consentono il rientro soltanto dopo un paio di settimane. Anche perchè la linea della Samp è quella della prudenza: c'è tutto il tempo per recuperare, considerando anche la sosta, rischiare sarebbe decisamente avventato. Praet potrebbe quindi tornare il 16 settembre, a quasi un mese di distanza dal problema fisico, in vista della trasferta con il Frosinone.



Nel frattempo Giampaolo continua a valutare una nuova collocazione tattica per l'attuale numero 10 blucerchiato. Il mister doriano, come già fatto nel corso del ritiro, sta soppesando la possibilità di spostare Praet in cabina di regia, facendolo diventare il nuovo 'play' della Sampdoria, riportando Ekdal al ruolo che gli è più congeniale, ossia quello di mezzala.