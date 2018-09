Dennis Praet da quando è arrivato alla Sampdoria ha un pallino ben preciso e un sogno neppure tanto segreto. Il centrocampista belga ha sempre voluto giocare trequartista, la posizione che ricopriva nell'Anderlecht e che lo ha portato alla ribalta come giovane promessa del calcio belga. Giampaolo lo ha utilizzato solo da mezz'ala, e l'ultima apparizione del numero 10 da rifinitore risale allo scorso maggio, durante la partita con il Sassuolo.



Il sogno di Praet invece è quello di tornare a vestire la maglia del Belgio. Se il giocatore classe 1994 non si fosse infortunato in questo avvio di campionato, probabilmente avrebbe raggiunto il suo obiettivo, perchè Martinez pareva intenzionato a chiamarlo. Il ritorno in Nazionale però potrebbe essere soltanto rimandato: domani sera al Ferraris non è esclusa la presenza di un collaboratore del C.T. dei Diavoli Rossi, per visionare dal vivo il calciatore in vista delle convocazioni che saranno diramate in settimana.



Nel frattempo la situazione contrattuale di Praet sta vivendo una fase di stallo. Il suo accordo con Corte Lambruschini scadrà nel 2020, e la Samp non vorrebbe arrivare alla prossima estate con un solo anno residuo di contratto. L'obiettivo di Corte Lambruschini è quello di prolungare la scadenza, ma attualmente secondo Il Secolo XIX ci sarebbe parecchia distanza sulle cifre tra i dirigenti e gli agenti del ragazzo. Ancora mercoledì, nel post partita di Cagliari-Samp, Ferrero si sarebbe intrattenuto a colloquio con Praet ma per il momento il Doria considera il rinnovo un problema secondario. La Samp non ha fretta, sa di poter ragionare con calma sull'operazione, e non si sarebbe ancora parlato della clausola, argomento che i blucerchiati potrebbero toccare in futuro.