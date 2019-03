In Sassuolo-Sampdoria Dennis Praet ha giocato una partita ad altissimo livello. Finalmente da qualche partita il numero 10 blucerchiato ha preso in mano la squadra, e a Reggio Emilia ha sfoderato forse la miglior partita stagionale, condita anche finalmente da un gol. "Avevamo bisogno di vincere e lo abbiamo fatto giocando una buona partita e realizzando cinque gol" ha detto a Samp TV. "Restano dieci gare al termine del campionato, ci sono ancora 30 punti in palio: dobbiamo crederci fino alla fine".



Logico anche un commento sulla rete, e pure sulla nuova chiamata in nazionale: "Non è sempre facile per i centrocampisti andare a segno ma io e Linetty ci siamo riusciti e siamo felici. Quando il tecnico della nazionale mi chiama sono sempre contento: spero di giocare qualche minuto" ha concluso il belga.