Sampdoria, prende quota anche il nome di Accardi come ds

E' caccia aperta per il nuovo direttore sportivo della: sarà questa la prima mossa ufficiale di Matteo Manfredi in vista della stagione 2024-2025, in cui il club blucerchiato dovrà recitare un ruolo da protagonista.Oltre ai nomi circolati con più insistenza in questi giorni, ossia Javier Ribalta, Giovanni Rossi e Claudio Chiellini, nelle ultime ore ha ripreso quota un profilo già contattato in passato, ossia quello di PietroPrima di Sampdoria-Reggiana Accardi era già stato chiamato da Manfredi, ma all'epoca il dirigente dell'aveva risposto di essere concentrato soltanto sulla salvezza dei toscani. A salvezza avvenuta, la Samp è tornata alla carica, tanto è vero che l'ex difensore avrebbe, ossia i consiglieri Matteo Molango e Alessandro Messina. L'impressione sarebbe stata globalmente positiva, lo stesso ds azzurro non avrebbe rifiutato, bensì avrebbe preso tempo per riflettere e anche per incontrare il presidente Corsi.

Secondo Il Secolo XIX il nodo potrebbe essere economico, dal momento che Accardi è legato all'Empoli ancora da un anno di contratto anetti, troppi per il Doria dal momento che il budgest stanziato per la figura da Manfredi si attesterebbe a circaLa questione economica è importante anche se l'idea del presidente sarebbe quella di 'aggirare' la questione proponendo ad Accardi un contratto pluriennale con bonus legati ad obiettivi oppure a percentuali sulle plusvalenze da rivendita. Accardi, ex Samp, ha già lavorato con Andrea Mancini che nel 2018/2019 ha fatto una esperienza formativa all'Empoli. Dopo aver vestito la maglia azzurra da calciatore, Accardi è rimasto al Castellani prima come team manager e poi come ds. Il casting comunque verrà chiusoTutti i professionisti rimasti in lizza sarebbero stati incontrati o reincontrati da Manfredi negli ultimi giorni.