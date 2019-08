Sfumati sia il piano A, ossia Gregoire, che il piano B (il Cholito, diretto a Cagliari) per la Sampdoria si fa largo una soluzione interna come alternativa a Fabio Quagliarella. Il club blucerchiato, preso alla sprovvista dall'inserimento del Sassuolo per il francese e dalla decisione dell'ex attaccante del Genoa - che ha preferito la Sardegna anche dopo aver fatto alcune valutazioni di carattere ambientale - starebbe pensando di promuovere Emilianocome alternativa al capitano e capocannoniere in carica della Serie A.Secondo Il Secolo XIX verrà data una chance importante all'attaccante cresciuto nella Primavera dell'Inter, che aveva parecchie richieste della Serie B. Il Doria si manterrà eventualmente una porta aperta per gennaio, in caso di necessità per il reparto offensivo. In arrivo ovviamente l'esterno offensivo. Rigoni sarà a Genova lunedì , firmerà un contratto dadi opzione a 1,4 milioni netti a stagione. Il Doria verserà allo Zenit 1 milione per il prestito e 9 per il riscatto obbligato.