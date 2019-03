Un'occasione importante e immediata per riscattare il brutto incidente che lo ha coinvolto qualche giorno fa: con Saponara e Ramirez ancora out, salgono le possibilità di un impiego titolare sulla trequarti della Sampdoria Gregoire Defrel. Ieri sembrava in vantaggio Dennis Praet, ma l'ultimo allenamento ha visto aumentare le chance dell'attaccante francese utilizzato da Giampaolo - a turno con il belga - alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini nelle esercitazioni al Mugnaini.



L'eventuale trasloco di Praet nella posizione di rifinitore sembra complicato anche a causa degli equilibri tattici blucerchiati. Avanzare il belga vorrebbe dire spostare Linetty sulla destra, inserendo a sinistra Jankto. Una soluzione che non sembra entusiasmare poi molto Giampaolo. Ecco quindi che prende corpo la possibilità di un Defrel titolare, pronto a ricucire sul campo lo strappo post incidente.



Ieri oltretutto secondo Il Secolo XIX al Mugnaini si è visto anche l'agente dell'ex Roma, Giampiero Pocetta. Non è escluso che abbia parlato di mercato e di futuro con la società blucerchiata.