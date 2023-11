La Sampdoria come noto è alla ricerca di un nuovo investitore: Matteo Manfredi è alla ricerca di un partner che possa immettere capitali già nel breve periodo, per rendere più solido il club. L'idea dell'imprenditore sarebbe quella di chiudere un accordo entro il 2023, e le strade sono due: o un investitore disponibile ad entrare nel capitale di Blucerchiati, la società controllata da Manfredi, con una quota di minoranza, oppure un finanziatore disposto ad aprire linee di credito e poi eventualmente entrare in futuro.



Secondo Il Secolo XIX la pista più accreditata porta a Singapore, dove di recente è volato Manfredi e dove si trova anche la società di Radrizzani. Contro il Cosenza poi erano stati notati in tribuna con Radrizzaani e Manfredi alcuni rappresentanti orientali. L'imprenditore in questione sarebbe Tey Wai Jin, che ha interessi in società europee (pare non calcistiche). Sull'uomo d'affari, però, si hanno pochissime altre notizie.