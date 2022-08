Oltre a Leverbe e Djuricic, la Sampdoria nelle ultime ore ha chiuso anche un’altra operazione, magari meno mediatica ma sicuramente di prospettiva. La società blucerchiata infatti ha definito l'acquisto dal Pescara di uno dei giocatori considerati più promettenti nel panorama italiano. Il ragazzo in questione è Marco Delle Monache, attaccante di 17 anni molto chiacchierato in ottica mercato.



Delle Monache l’anno scorso ha giocato nella Primavera del Delfino, debuttando però anche in prima squadra, a settembre in Coppa Italia e a gennaio in Serie C, quando ancora aveva solo 16 anni. La Sampdoria verserà circa 1,5 milioni (bonus inclusi) per il giocatore classe 2005.



L’operazione nasce parecchio tempo fa, e va ascritta al ds Faggiano, che ha dovuto superare una folta concorrenza. Il ragazzo era molto richiesto in Serie A, in primis dalla Fiorentina e dal Sassuolo. La Samp lascerà Delle Monache in prestito al Pescara per un’altra stagione, per farlo maturare e ottenere minutaggio.