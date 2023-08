La notizia non era certo segreta, in questi giorni. La Sampdoria da tempo ha bloccato Rigoberto Rivas, esterno honduregno della Reggina. Il club blucerchiato si era mosso in anticipo, in attesa della possibile esclusione del club calabrese dalla Serie B, e appena la notizia è diventata ufficiale ha concretizzato la manovra piazzando il colpo.



Il calciatore classe 1998, passato da Inter, Brescia e Ternana, era in Calabria dal 2019. Esterno, all'occorrenza anche la seconda punta, Rivas lo scorso anno ha segnato 3 reti alla corte di Inzaghi ed era stato bloccato da giorni dalla Samp. Arriverà svincolato.