La Sampdoria punta al colpo Fernando Llorente. E' il centravanti spagnolo del Napoli l'innesto a cui puntano i blucerchiati dopo aver chiuso per Adrien Silva. Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2021, e ciò ingolosisce parecchie società perché il Napoli potrebbe decidere di liberarlo a zero, pur di non pagare il corposo ingaggio da 2,5 milioni netti all'anno.



Secondo La Gazzetta dello Sport la Sampdoria sarebbe in pressing per ingaggiarlo in prestito dal club azzurro, e l'accordo tra le parti non dovrebbe presentare particolari impedimenti o difficoltà.