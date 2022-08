C'è un giocatore della Roma che piace molto alla Sampdoria, ossia il centrocampista Gonzalo Villar. Lo spagnolo è l'obiettivo blucerchiato numero uno in questo momento, e la strada per arrivare al regista potrebbe semplificarsi dopo la cessione di Mikkel Damsgaard.



Il club blucerchiato, sino ad oggi, aveva preso in considerazione soltanto un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, essendo questa l'unica formula possibile per arrivare ad innesti considerando la delicata fase della società. La vendita di Damsgaard, però, potrebbe far variare la situazione. La Samp però, scrive La Gazzetta dello Sport, è in pressing sulla Roma: vuole una risposta definitiva dai giallorossi entro la fine della settimana, anche per consegnare a Giampaolo una squadra già più completa in vista del campionato.