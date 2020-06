I tagli in programma dalla Sampdoria, che ha chiuso il bilancio 2019 con il passivo più pesante dell’intera gestione Ferrero, non riguarderanno soltanto prima squadra e calciomercato. A rischio infatti c’è pure il settore giovanile, sbandierato come fiore all’occhiello eppure arrivato ad un livello non sostenibile per le casse di Corte Lambruschini.



Secondo Il Secolo XIX anche il comparto delle giovanili blucerchiate subirà un ridimensionamento e tagli nelle spese: il costo complessivo negli ultimi mesi è salito sino a raggiungere più di cinque milioni di euro complessivi, troppo per Ferrero che a questo punto ridurrà le spese anche per Primavera e Academy.