Dopo l'incontro dello scorso dicembre, andato in scena a Milano, è previsto un nuovo faccia a faccia tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e l'ex numero uno blucerchiato Edoardo Garrone. Il patron di Erg sarebbe preoccupato per il futuro del club, specialmente considerando la situazione delle attività imprenditoriali del Viperetta.



Secondo Il Secolo XIX il summit avrà come nodo cruciale la situazione finanziaria di Eleven Finance, che nel 2018 ha registrato una perdita di esercizio di 55 milioni di euro, e che recentemente ha fatto richiesta di concordato preventivo. Si parlerà però anche dei famosi 25 milioni di euro da depositare in Lega a febbraio, come garanzia per le fideiussioni, necessari per fare mercato.