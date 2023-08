In queste ore sono circolati tantissimi nomi per l'attacco della Sampdoria. La partita con il Pisa ha dimostrato che il club blucerchiato ha un disperato bisogno di un centravanti in grado di garantire reti a Pirlo, e la dirigenza avrebbe individuato il profilo giusto in Ettore Gliozzi, centravanti classe 1995 in forza proprio al Pisa.



La Sampdoria ieri secondo Il Secolo XIX avrebbe formulato la prima offerta ai neroazzurri, sulla base del prestito con opzione di riscatto fissata a 600 mila euro e una percentuale sulla futura rivendita. Ulteriori 100mila euro sarebbero poi garantiti da un paio di bonus legati al rendimento dell’attaccante. Il Pisa avrebbe aperto alla cessione, e si attenderebbe soltanto l'intesa. Gliozzi l'anno scorso con la maglia toscana ha segnato 10 reti in 32 partite.