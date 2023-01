Una prima scadenza è stata onorata: la Sampdoria nelle ultime ore ha onorato la scadenza fiscale di gennaio, versando al Fisco la rata prevista, in modo tale da non perdere il beneficio del pagamento dilazionato. Adesso però per il CdA blucerchiato è in arrivo un'altra scadenza, quella del 16 febbraio: serviranno 10 milioni, anzi, qualcosa in più, per saldare il trimestre di stipendi ai tre allenatori a libro paga e alla squadra. In caso di mancato pagamento, potrebero scattare i punti di penalizzazione.



Il Consiglio adesso, fa sapere Il Secolo XIX, sta completando insieme ai suoi legali e ad un advisor la documentazione necessaria per accedere alla composizione negoziata della crisi, che comprende anche due business plan, uno in caso di permanenza in Serie A e uno in caso di retrocessione in B. L'idea del board doriano per sopperire alla crisi di liquidità a breve termine sarebbe quella di chiedere aiuto alle banche con una cosiddetta soluzione di 'finanza ponte', oppure utilizzando la possibilità di scontare il "paracadute Serie B". Situazione questa legata però alla garanzia di iscrizione al prossimo campionato.