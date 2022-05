Prima uscita pubblica per l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, a cui recentemente sono stati revocati gli arresti domiciliari. Il Viperetta, in stato di arresto dallo scorso dicembre, andrà a processo per bancarotta fraudolenta e altre imputazioni, ma ha comunque partecipato al matrimonio dell'esterno blucerchiato Antonio Candreva.



Il Secolo XIX racconta con grande conoscenza dei dettagli come Ferrero abbia partecipato all'evento insieme alla moglie e al figlio, scortato da due guardie del corpo fatte arrivare appositamente da Genova. Presenti all'evento tanti calciatori e anche l'ex tecnico Roberto D'Aversa.