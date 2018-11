Tanti acciaccati in casa Sampdoria per la partita con la Roma, e allora ecco che la formazione blucerchiata di mister Giampaolo potrebbe essere davvero molto rimaneggiata per l'incontro con i giallorossi. I tifosi doriani, alla luce delle dichiarazioni in conferenza stampa del mister, si aspettano grandi novità a partire dalla difesa: la sensazione è che giocherà Omar Colley al posto di Tonelli, non al pieno della condizione. Altro acciaccato a centrocampo: Ekdal non è a pieno servizio, ieri si è limitato a qualche corsetta. "Se non sta bene, gioca il bambino", ha ripetuto Giampaolo in conferenza stampa, dove 'il bambino' in questione è il giovanissimo Ronaldo Vieira.



Pronto a stringere i denti invece Praet. Lo ha confermato indirettamente Giampaolo: "Jankto e Linetty insieme non li faccio giocare, perchè sono tutti e due mancini. Jankto non giocherà dall'inizio", ha aggiunto poi il mister. La sensazione è che si vada verso l'inedito terzetto composto da Praet, Vieira e Linetty. Sulla trequarti, Ramirez in vantaggio su Saponara mentre in attacco è certo della maglia Defrel: ballottaggio al suo fianco tra Quagliarella - non in perfette condizioni - Caprari e Kownacki.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.