Da un paio d'anni la Sampdoria deve fronteggiare, in ogni sessione di mercato, la questione relativa a Jeison Murillo. Il difensore colombiano non rientra nei piani blucerchiati, attualmente è di ritorno dal prestito al Celta Vigo, ma molto probabilmente il Doria cercherà una soluzione per cederlo definitivamente.



La prima idea doriana era quella di trovare l'intesa con il Celta Vigo per l'eventuale riscatto, ma la società di Liga non vuole versare la somma richiesta, e si oppone alla proposta. Il futuro di Murillo, però, potrebbe essere ancora in Spagna, dove potrebbe riprenderlo il Valencia. Secondo Il Secolo XIX, la Samp deve ancora finire di pagare il calciatore, per un importo di circa 6 milioni di euro, e tra Corte Lambruschini e il Valencia potrebbero riconsiderare proprio questa cifra nell'ambito di una trattativa per riportare Murillo al Mestalla.