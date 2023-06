Continua la corsa contro il tempo della Sampdoria, alle prese con le varie situazioni da sciogliere per portare il club verso l'iscrizione alla Serie B. Ieri Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, con lo studio legale Dla Piper, hanno lavorato sulle trattative con i creditori. E' un passaggio cruciale nel piano di ristrutturazione da depositare in Tribunale. Senza, l'operazione è a rischio.



L'ostacolo principale in questo momento riguarda gli accordi con i procuratori dei giocatori, che pesano tantissimo sul bilancio della Sampdoria. Si parla di circa 21-22 milioni di euro. Da tempo gli agenti, scrive Il Secolo XIX, avevano mandato segnali di insoddisfazione iniziando a trattare al rialzo. Ora la Samp è al lavoro con i 3-4 principali per trovare un accordo, anche perché il loro voto risulterà dirimente per arrivare alla soglia del 60% dei consensi.



Nella proposta di Radrizzani inizialmente era previsto uno stralcio dei crediti del 55/60% pagato in tre rate, la prima dopo l'omologa del piano di ristrutturazione del debito, poi nel 2024 e nel 2025. La risposta è stata negativa ma le trattative sono in corso, l'offerta andrà rimodulata dal punto di vista delle tempistiche e della parte economica.Lo stesso discorso verrà fatto poi con i creditori medio/piccoli. L'ultima chiamata con l'esperto Bissocoli risale a giovedì mattina.