Il derby ha lasciato parecchie scorie alla Sampdoria. Ai giocatori indisponibili, attualmente Letica causa Covid e Torregrossa per l'infortunio che si sta trascinando da qualche tempo, bisogna aggiungere momentaneamente Thorsby, Askildsen e Damsgaard, tutti e tre con sintomi influenzali. La stracittadina però ha colpito anche tre pilastri della formazione blucerchiata.



I tre giocatori usciti acciaccati dal derby sono Fabio Quagliarella, Albin Ekdal e Antonio Candreva. Secondo Il Secolo XIX in questi giorni Ranieri valuterà con attenzione le condizioni dei tre giocatori, in particolare quell dell'attaccante, alle prese con un fastidio al polpaccio.