La Sampdoria a breve dovrà ragionare anche sui prolungamenti di alcuni giocatori. Il club blucerchiato ha un'idea, che prevede un sistema per spalmare gli ingaggi di alcuni giocatori su più stagioni. Ferrero vorrebbe ridiscutere i termini dell'accordo con tre calciatori in particolare, spostando la scadenza più in là ma diminuendo contestualmente lo stipendio, suddividendolo su più stagioni.



I tre blucerchiati coinvolti da questa politica dovrebbero essere Manolo Gabbiadini, Emil Audero e Alex Ferrari. L'obiettivo della Samp, scrive Il Secolo XIX, è di spalmare i compensi e di conseguenza anche gli ammortamenti su più stagioni, posticipando la data di fine del rapporto. Ciò consentirebbe di alleggerire il bilancio, perché gli ammortamenti sono una tre le voci passive più pesnati.