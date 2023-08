La partita di venerdì sera ha reso evidente come alla Sampdoria manchi a tutti gli effetti una punta in grado di segnare quei gol cruciali per il ritorno in Serie A. Sfumato Coda, i blucerchiati si stanno muovendo su altri profili: ad esempio, nelle ultime ore è emerso il nome di Francesco Forte, giocatore classe 1993 cresciuto nelle giovanili dell'Inter. attualmente all'Ascoli Forte la scorsa stagione ha segnato 6 gol in B, divisi tra Benevento e Ascoli.



L'altro profilo emerso è quello di Mattia Destro. Il calciatore classe 1991, svincolato dopo l'esperienza ad Empoli - non esaltante - sarebbe stato offerto alla Samp, che però ha preso tempo avendo anche altre valutazioni in corso sul reparto avanzato.