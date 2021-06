Il capitolo allenatori, in casa Sampdoria, sta vivendo una fase delicata. In attesa di Dionisi, prima scelta blucerchiata, sullo sfondo restano vari profili, da Patrick Vieira (per cui sussiste il problema ingaggio) a Roberto D'Aversa. Nel frattempo, alla società genovese vengono proposti allenatori dai vari intermediari. Un esempio è quello di Beppe Iachini.



Secondo Il Secolo XIX, la candidatura dell'ormai ex tecnico dela Fiorentina sarebbe stata fortemente sponsorizzata a Massimo Ferrero da Joe Barone, direttore generale viola. Iachini, dal canto suo, avrebbe a favore uno stipendio abbordabile e l'apprezzamento dei tifosi. Recentemente inoltre alla Samp sarebbe stato proposto anche Eugenio Corini. La sua candidatura, però, sembra marginale rispetto alle altre.