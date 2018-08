Tra i vari nomi per l'attacco della Sampdoria, attualmente destinato a uno tra Destro e Zaza, è spuntata anche un'alternativa suggestiva. Si tratta di Divock Origi, centravanti classe 1995 di proprietà del Liverpool prestato la scorsa stagione al Wolfsburg. Il belga esploso nel Lille sino a pochi anni fa veniva considerato uno degli attaccanti più promettenti del panorama internazionale, tanto che a 19 anni venne acquistato dai Reds per oltre 14 milioni.



Stando all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Origi, 31 presenze e 6 gol nella scorsa Bundesliga, sarebbe stato proposto ai blucerchiati. In realtà però il giocatore, molto corteggiato anche in Spagna, finirà nuovamente in Germania. L'attaccante molto probabilmente finirà al Borussia Dortmund.