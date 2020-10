C’è un intreccio di mercato per la Sampdoria strettamente connesso alla lettera ‘V’. ‘V’ di Ronaldo Vieira, certo, ma anche ‘V’ di Verona e ‘doppia V’ di Valerio Verre. Ma andiamo con ordine, e cominciamo dal principio. Il centrocampista inglese Ronaldo Vieira è ormai particolarmente indietro nelle gerarchie di Claudio Ranieri.L’ex Leeds sembra destinato a partire, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti in maniera decisa il Verona che oggi dovrebbe chiudere il trasferimento.



Proprio nella squadra gialloblù è esploso durante lo scorso campionato Valerio Verre. Il giocatore è poi tornato alla Sampdoria, perché il club veneto non lo ha riscattato, ma nel precampionato ha impressionato positivamente i tifosi blucerchiati e il suo nuovo allenatore. Per questo motivo secondo Il Secolo XIX la Samp gli avrebbe proposto un prolungamento di contratto, di cui il giocatore starebbe parlando con la società.