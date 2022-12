La Sampdoria sta vivendo un momento difficile, dal punto di vista societario ma anche per quanto riguarda il mercato. Gli acquisti dovranno coincidere con eventuali uscite, e soprattutto dovranno essere approvate dal nuovo ds Baldini. Comunque, qualche nome inizia già a circolare, principalmente proposte.



Ad esempio, negli ultimi giorni al club blucerchiato sarebbe stato proposto da alcuni intermediari il nome di Pablo Rosario, centrocampista olandese classe 1997 di proprietà del Nizza. Da Corte Lambruschini, però, per il momento avrebbero preso tempo, declinando la proposta. Il Doria vuole riflettere e soppesare con attenzione gli innesti, senza fretta eccessiva. Nel reparto, inoltre, dovrebbe arrivare anche Marin, motivo per cui un approdo di Rosario al momento sembra escluso.