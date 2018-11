Fioccano i nomi per l'attacco della Sampdoria, che inizia a muoversi sul mercato in vista delle sessione di gennaio. I blucerchiati hanno bisogno di un giocatore di peso da affiancare a Quagliarella, Defrel e Caprari, e sono tanti i calciatori accostati al club di Corte Lambruschini. Tra essi figura anche Nicola Sansone.



Esterno offensivo mancino e all'occorrenza anche prima punta, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Bayern ma esploso in Emilia, tra Parma e Sassuolo, considera conclusa la sua esperienza al Villarreal, e vorrebbe tornare in Serie A. Stando a Il Secolo XIX il giocatore sarebbe stato proposto alla Sampdoria, che vaglia numerosi profili per il reparto avanzato di mister Giampaolo.



Sansone ha disputato 70 gare complessive con la maglia della società spagnola, segnando 16 gol tra campionato e coppe. In stagione è fermo a 3 presenze (ma soli 34 minuti) e 1 gol in Liga, mentre in Europa League è stato quasi sempre un titolare per l'allenatore del Sottomarino Giallo, Javier Calleja.