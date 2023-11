Il ruolo di Matteo Manfredi è sempre più centrale nella Sampdoria, tanto è vero che a breve l'imprenditore, già nel CdA blucerchiato, diventerà anche presidente del club. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire la prossima settimana, prima della pausa per le nazionali. Questo però comporterà anche un addio di Marco Lanna alla poltrona blucerchiata.



L'attuale numero uno di Corte Lambruschini, che ha accettato l'incarico nel momento più difficile della storia sampdoriana, potrebbe rimanere in società, andando ad occupare un nuovo ruolo. Secondo Il Secolo XIX a Lanna verrà offerta una nuova carica: lui e Manfredi nei prossimi giorni si incontreranno per ridefinire il futuro dell'ex calciatore, a cui potrebbe essere proposto un compito legato alla Fondazione Sampdoria, voluta l'anno scorso dallo stesso Lanna.