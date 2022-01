Uno dei pallini della Sampdoria, ormai da alcune sessioni di mercato, è il centrocampista dello Young Boys Michael Aebischer. Il giocatore svizzero, classe 1997, piace perché ha ancora margini di miglioramento nonostante un'esperienza già lunga nelle fila del club elvetico. Dopo il 'no' di Villar, sembra proprio lui il candidato principe per il centrocampo doriano.



A breve secondo Il Secolo XIX potrebbe partire da Corte Lambruschini un'offerta per il calciatore, ammesso che gli uomini dei conti doriani diano il loro assenso all'operazione. La concorrenza per Aebischer, però, è piuttosto serrata. In Italia in particolare lo seguono Cagliari e Sassuolo, cosa che potrebbe complicare i piani doriani.