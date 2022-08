C'è un risultato di Conference League che, paradossalmente, potrebbe dare una mano in chiave mercato alla Sampdoria. E' quello dell'Hajduk Spalato, eliminato dalla competizione per mano del Villarreal. Perché la partita interessa ai blucerchiati? Perché tra le fila dei croati milita un giocatore che piace alla Samp, ossia Stipe Biuk.



Il giovane attaccante classe 2002, considerato un prodotto molto interessante del calcio balcanico, è seguito da tempo dai blucerchiati, ma il corteggiamento genovese si è sempre dovuto scontrare con il muro dell'Hajduk. La squadra di Spalato ha sempre alzato le sue richieste ma ora, complice l'eliminazione dal palcoscenico europeo, potrebbe essere lo stesso Biuk a chiedere la cessione convincendo il club. Attenzione però alla concorrenza: Sampnews24.com ricorda come per il giovane croato vada registrato proprio l'interesse del Villarreal, oltre che dell'Anderlecht.