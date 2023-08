Tante situazioni delicate da monitorare in casa Sampdoria in vista della partita con il Pisa. Il sorriso, per Andrea Pirlo, arriva dal probabile rientro in gruppo di Fabio Borini, che dovrebbe essere a disposizione per la prima in Serie B al Ferraris. Tra oggi e domani, il giocatore dovrebbe lavorare in gruppo.



Un po' di apprensione, per il tecnico doriano, la creano altri elementi. Nicola Murru, ad esempio, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia. Oggi il terzino sardo si sottoporrà ad alcuni esami, per valutare entità del problema e tempi di recupero. Colpo alla spalla anche per il grande protagonista di Terni, Fabio Depaoli, che nonostante la forte botta alla spalla ha tenuto duro sino alla fine al Liberati. Anche lui oggi verrà esaminato ma la sua presenza non sembra a rischio. Acciacco al ginocchio per Leonardo Benedetti, per lui test oggi, già nel precampionato il giocatore aveva lamentato alcuni fastidi.