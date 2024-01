Sampdoria, può tornare Kasami con il Cittadella. Vieira ed Esposito

La Sampdoria sta vivendo una situazione surreale tra infortuni, squalifiche ed indisponibilità varie. I blucerchiati, nell'ultima sfida con il Parma, avevano out praticamente un'intera formazione di potenziali titolari. Pirlo ha dovuto fare di necessità virtù, ma l'allenatore spera di poter salutare a breve quakche rientro, a partire da quello di Kasami. Il centrocampista svizzero era stato squalificato per tre giornate a seguito dell'espulsione con la Feralpi, nel frattempo ha sofferto un problema muscolare e la sua assenza si è fatta sentire molto per il Doria. Pirlo nel dopo partita venerdì ha parlato di 'speranza' di riavere Kasami con il Cittadella, e in effetti la Samp farà il possibile per recuperare l'ex Palermo.



Nel mirino del Doria però ci sono anche i recuperi di altri due perni della squadra, ossia Esposito e Vieira. Il primo è fermo dalla sosta, il secondo addirittura dalla sfida con il Brescia del 3 dicembre. Non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma quello che filtra è il desiderio di avere Vieira ed Esposito a disposizione per inizio febbraio: segnato in rosso c'è il match con il Modena, in programma il 3 febbraio. Ovviamente, tutto ciò dovrà essere bilanciato dall'attenzione per evitare ricadute. Il caso Pedrola, in questo senso, è stato dirimente.